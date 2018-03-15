"Зенит" сравнял счет в концовке первого тайма с "РБ Лейпциг"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" дома играет с "РБ Лейпциг".

После первого тайма ничья - 1:1.

Счет в середине тайма открыл Жан-Кевен Огюстен, но перед самым перерывом положение уравнял Себастьян Дриусси.

В первой встрече "Зенит" в гостях уступил со счетом 1:2.

Напомним, что в этой встрече петербургский клуб потерял из-за травмы нападающего Александра Кокорина.

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