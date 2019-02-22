"Зенит" сразится с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня в Швейцарии проходит жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы.
"Зенит" сразится с "Вильярреалом".
Первый матч сине-бело-голубы проведут дома на своем стадионе.
Матчи состоятся 7 и 14 марта. Команды, выпавшие первыми, проведут первые матчи дома. Точное расписание станет известно немного позже.
15 марта пройдет жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка состоится 29 мая в Баку.
Не пропустите: "Зенит" поздравил Дюкова с избранием на пост президента РФС| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" выиграл пари у Василия Уткина
-
"Зенит" сразится с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Краснодар" сыграет с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" поздравил Дюкова с избранием на пост президента РФС
-
Защитник "Уфы" станет игроком московского клуба
-
Хулен Лопетеги: "Со мной обошлись несправедливо"
-
Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"
-
Новый президент РФС Александр Дюков выступил с речью
-
Звезда "Ливерпуля" поблагодарила главного тренера команды
-
Дюков высказался о своем будущем в "Зените"
-
Сульшер оценил шансы Лингарда и Мартиаля сыграть с "Ливерпулем"
-
Раньери близок к увольнению из "Фулхэма"
-
Официально: Матч "Енисей" - "Ростов" перенесён в Сочи
-
Линекер: "Я изменил своё отношение к России"
-
"Барселона" собирается подписать игрока "Атлетико"
-
Владельцы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" стали членами исполкома РФС
-
ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферы
-
Официально: Дюков - новый президент РФС
-
Боярский прокомментировал победу "Зенита" над "Фенербахче"
-
Кокорин обратился к Дзагоеву
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3