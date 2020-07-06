"Зенит" стал 12-м клубом, гарантировавшим себе участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов

Питерский "Зенит" досрочно стал чемпионом России и получил путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

"Сине-бело-голубые" стали 12-й командой, которая точно сыграет в следующем розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира.

Ранее право на выступление в ЛЧ добыли мадридский "Реал", "Барселона", "Ливерпуль", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", менхенгладбахская "Боруссия", ПСЖ, "Марсель", "Брюгге" и "Шахтёр".

Жеребьёвка группового этапа состоится 1 октября в Афинах.

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