"Зенит" стал чемпионом России в 7-й раз в истории

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" оформил завоевание чемпионского титула, разгромив московский "Локомотив" (6:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Благодаря победе "Зенит" на девять очков оторвался от ближайшего конкурента и стал недосягаемым для преследователей.

"Зенит" стал чемпионом в третий раз подряд и в 7-й раз в истории. Более длительная серия чемпионских титулов была только у "Спартака", который становился чемпионом шесть раз подряд. Также "красно-белым" принадлежит рекорд по общему числу чемпионских титулов (10).

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