"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" разгромно обыграл "Нижний Новгород" со счетом 5:1 в матче 15-го тура РПЛ.

Таким образом, команда Сергея Семака заработала 33 очка и гарантировала себе 1-ю строчку по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги.

На втором месте расположился "Сочи", который набрал 27 очков, имея один матч в запасе. Третье место занимает московское "Динамо", набравшее 26 баллов после 14 игр.

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