"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" разгромно обыграл "Нижний Новгород" со счетом 5:1 в матче 15-го тура РПЛ.
Таким образом, команда Сергея Семака заработала 33 очка и гарантировала себе 1-ю строчку по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги.
На втором месте расположился "Сочи", который набрал 27 очков, имея один матч в запасе. Третье место занимает московское "Динамо", набравшее 26 баллов после 14 игр.
Также не пропустите: "Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ. | http://soccernews.ru
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