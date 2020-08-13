"Зенит" стал самым популярным клубом РПЛ в инстаграме в 2020-м

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"Зенит" стал самым популярным клубом РПЛ в инстаграме в 2020-м

Стали известны пять самых популярных клубов в инстаграме за первую половину 2020 года, сообщает Deportes&Finanzas.

Рейтинг составлялся на основе показателей общего количества взаимодействий пользователей с публикациями (лайки, комментарии) в официальных аккаунтах.

Самым популярным клубом стал "Зенит" - 7,01 млн взаимодействий.

На втором месте по пользовательской активности ЦСКА (4,29 млн взаимодействий), третьим стал "Спартак" (3,77 млн), на четвертом - "Локомотив" (2,66 млн), на пятом - "Ростов" (1,95 млн).

Отметим, что на аккаунт "Зенита" в соцсети подписано 684 тысячи пользователей.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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