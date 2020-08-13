"Зенит" стал самым популярным клубом РПЛ в инстаграме в 2020-м

Стали известны пять самых популярных клубов в инстаграме за первую половину 2020 года, сообщает Deportes&Finanzas.

Рейтинг составлялся на основе показателей общего количества взаимодействий пользователей с публикациями (лайки, комментарии) в официальных аккаунтах.

Самым популярным клубом стал "Зенит" - 7,01 млн взаимодействий.

На втором месте по пользовательской активности ЦСКА (4,29 млн взаимодействий), третьим стал "Спартак" (3,77 млн), на четвертом - "Локомотив" (2,66 млн), на пятом - "Ростов" (1,95 млн).

Отметим, что на аккаунт "Зенита" в соцсети подписано 684 тысячи пользователей.

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