"Зенит" стал самым посещаемым клубом РПЛ

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" стал самым посещаемым клубом РПЛ

"Зенит" в очередной раз стал самым посещаемым клубом в России.

На домашних играх команды с июля 2018 года по май 2019 побывало 1 миллион 119 тысяч 896 фанатов. Это также рекордный показатель для клуба.

В среднем матчи "Зенита" посещали 48244 человека. Таким образом, питерский клуб установил новый рекорд РПЛ.

Стоит отметить, что "Зенит" по средней посещаемости превосходит все европейские чемпионаты.

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