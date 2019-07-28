"Зенит" стал вторым клубом в истории, который набрал более 1000 очков в РПЛ

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"Зенит" стал вторым клубом в истории, который набрал более 1000 очков в РПЛ

"Зенит" благодаря победе над "Оренбургом "(2:0) преодолел отметку в 1000 очков в Российской Премьер-Лиге.

На счету петербургского клуба стало 1001 очко. "Зенит" стал вторым клубом после ЦСКА, который набрал более 1000 очков в РПЛ.

Стоит отметить, что Премьер-лига существует с 2001 года.

Лидером чемпионата России, который проводится с 1992 года, является "Спартак", который набрал 1582 очка. Далее идут ЦСКА (1513), "Локомотив" (1467), "Зенит" (1326) и "Динамо" (1211).

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