"Зенит" сыграет с "Селтиком", "Спартак" - с "Атлетиком" и другие пары 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне завершилась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что "Локомотив" сыграет с "Ниццей", "Спартак" - с "Атлетиком", а соперниками "Зенита" и ЦСКА стали "Селтик" и "Црвена Звезда" соответственно.

"Боруссия Дортмунд" (Германия) – "Аталанта" (Италия)

"Ницца" (Франция) – "Локомотив" (Россия)

"Копенгаген" (Дания) – "Атлетико" (Испания)

"Спартак" (Россия) – "Атлетик" (Испания)

АЕК (Греция) – "Динамо Киев" (Украина)

"Селтик" (Шотландия) – "Зенит" (Россия)

"Наполи" (Италия) – "РБ Лейпциг" (Германия)

"Црвена Звезда" (Сербия) – ЦСКА (Россия)

"Лион" (Франция) – "Вильяреал" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Партизан" (Сербия) – "Виктория" (Чехия)

"Стяуа" (Румыния) – "Лацио" (Италия)

"Лудогорец" (Болгария) – "Милан" (Италия)

"Астана" (Kазахстан) – "Спортинг" (Португалия)

"Эстерсунд" (Швеция) – "Арсенал" (Англия)

"Марсель" (Франция) – "Брага" (Португалия)

Стоит отметить, что первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 15 февраля, а ответные - ровно через неделю.

Не пропустите результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru