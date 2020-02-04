"Зенит" сыграет в четверг с бронзовым призёром чемпионата Грузии

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"Зенит" сыграет в четверг с бронзовым призёром чемпионата Грузии

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте анонсировал очередной товарищеский матч.

В четверг, 6 февраля, "сине-бело-голубые" сыграют с бронзовым призёром чемпионата Грузии "Сабуртало".

Контрольная встреча состоится в испанском городе Бенидорм на стадионе "Гильермо Амор".

По итогам 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, имея 10 очков преимущества над вторым местом. 

Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт 29 февраля. Соперник - московский "Локомотив".

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