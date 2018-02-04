В контрольном матче на сборе в Турции питерский "Зенит" сыграл вничью с чешским "Слованом".

"Зенит" - "Слован" - 0:0

"Зенит" (стартовый состав): Лунев, Мевля, Маммана, Ерохин, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.

Напомним, эту игру посетил Черчесов. | soccernews.ru