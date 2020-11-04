"Зенит" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Чемпионов
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Зенит" сыграл вничью с "Лацио".
Питерский клуб с одним очком занимает последнее место в группе F. "Лацио" лидирует в группе, имея в активе 5 очков.
"Зенит" - "Лацио" 1:1
Голы: Ерохин, 32 - 1:0, Кайседо, 82 - 1:1
"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 78), Барриос, Кузяев, Ерохин (Мостовой, 61), Оздоев, Караваев, Дзюба.
"Лацио": Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Фарес (Перейра, 59), Акпа-Акпро, Корреа (Луис Фелипе, 85), Мурики (Кайседо, 59).
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