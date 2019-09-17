"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

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"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

"Зенит" и "Лион" обменялись голами в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды играют в группе G.

Первый гол в составе российской команды забил Сердар Азмун на 41-й минуте после точной передачи Артема Дзюбы. У французов отметился Мемфис Депай, реализовавший пенальти.

"Лион" - "Зенит" - 1:1 (1:0).

Голы: Азмун, 41 - 0:1, Депай (пенальти) - 1:1.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле.

"Зенит": Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси.

Во втором туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск). "Лион" в этот же день встретится с "РБ Лейпциогом".

А еще: "Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА| http://soccernews.ru
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