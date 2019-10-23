"Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА

В рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" в гостях расписал мировую с "РБ Лейпциг".

Немцы быстро вышли вперёд, однако российская команда в начале второго тайма сумела отыграться. В итоге ничья 1:1.

"РБ Лейпциг U-19" (Германия) – "Зенит U-19" (Россия) - 1:1

Голы: Хольм, 3 - 1:0, Кравцов, 53 - 1:1.

"Зенит U-19": Рыбиков, Хотулев, Сандрачук, Вахания (Князев, 90), Прохин, Бачинский (Косарев, 79), Симутенков, Шамкин, Щетинин (Ногтев, 72), Кравцов, Симдянкин.

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