"Зенит" теряет Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что иранский нападающий петербургского клуба Сердар Азмун получил травму перед товарищеским матчем против немецкого "Вердера" (2:2).

"Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьeзного. В остальном все здоровы", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В прошлом сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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