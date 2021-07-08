"Зенит" теряет Азмуна
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что иранский нападающий петербургского клуба Сердар Азмун получил травму перед товарищеским матчем против немецкого "Вердера" (2:2).
"Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьeзного. В остальном все здоровы", - приводит слова Семака "Чемпионат".
В прошлом сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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