"Зенит" теряет Барриоса

Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче за сборную Колумбии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года против Уругвая. Хавбек был заменен в первом тайме. В ближайшее время Барриос пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 27-летний Барриос провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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