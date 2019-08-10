"Зенит" теряет Дриусси
Хавбека "Зенита" Себастьян Дриусси травмировался в игре с "Динамо" (2:0).
Как сообщил наставник команды Сергей Семак, аргентинец повредил икроножную мышцу. В ближайшее время игрок пройдет углубленное медобследование, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Отметим, что Дриусси был заменен в перерыве игры, вместо него на поле появился Малком.
Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне он провел 6 матчей и отметился одним ассистом.
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|Команда
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|5
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|ЦСКА Москва
|4
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|4
|Ростов
|4
|8
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Рубин
|5
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|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
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|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Тамбов
|5
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|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
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|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1