"Зенит" теряет Дриусси

Хавбека "Зенита" Себастьян Дриусси травмировался в игре с "Динамо" (2:0).

Как сообщил наставник команды Сергей Семак, аргентинец повредил икроножную мышцу. В ближайшее время игрок пройдет углубленное медобследование, после чего станут известны точные сроки его восстановления.

Отметим, что Дриусси был заменен в перерыве игры, вместо него на поле появился Малком.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне он провел 6 матчей и отметился одним ассистом.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин". | http://soccernews.ru