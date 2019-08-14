"Зенит" теряет Дриусси

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"Зенит" теряет Дриусси

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси выбыл из строя из-за травмы икроножной мышцы, сообщают российские СМИ.

Точные сроки восстановления аргентинца не называются. Вероятно, он пропустит матчи с "Ахматом" и "Уфой", которые состоятся 17 и 24 августа соответственно.

Стоит отметить, что после этих поединков "сине-бело-голубых" ждёт принципиальная встреча с московским "Спартаком" (1 сентября).

23-летний Дриусси в стартовавшем сезоне сыграл за "Зенит" 6 матчей и сделал 1 ассист.

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