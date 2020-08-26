"Зенит" теряет Дриусси

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси травмировался в игре против "Динамо" (0:1).

Аргентинец покинул поле на 15-й минуте после удара по ногам от соперника. Отметим, что Дриусси покидал поле на носилках.

В текущем сезоне Дриусси провел 6 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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