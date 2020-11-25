"Зенит" теряет Дугласа Сантоса

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лацио". В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 26-летний Сантос провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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