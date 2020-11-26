"Зенит" теряет Дугласа Сантоса

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос выбыл из строя из-за травмы, сообщает Metaratings.

Бразильский фулбек получил повреждение во вторник в матче Лиги Чемпионов с "Лацио". Его характер и степень серьёзности неизвестны.

Сантос рискует пропустить игру 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" в ближайшую субботу.

В текущем сезоне игрок провёл за "Зенит" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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