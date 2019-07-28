"Зенит" теряет Дзюбу

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"Зенит" теряет Дзюбу
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что нападающий Артем Дзюба получил травму в матче 3-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:0).

"Дзюба получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора", - приводят слова Семака российские СМИ.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба обошел Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России. | http://soccernews.ru
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