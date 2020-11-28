"Зенит" теряет Дзюбу

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"Зенит" теряет Дзюбу

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба выбыл из строя из-за травмы.

32-летний футболист получил повреждение паха во время матча 16-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (0:0).

Сроки восстановления форварда станут известны после прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Дзюба провёл за "Зенит" 19 игр, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените". | http://soccernews.ru
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