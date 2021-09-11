"Зенит" теряет Караваева

Фото инстаграм Вячеслава Караваева

Фланговый защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев выбыл из строя из-за травмы.

По информации "СЭ", футболист получил повреждение в расположении сборной России.

Из-за проблем со здоровьем фулбек пропустит матчи "сине-бело-голубых" против "Ахмата" (11 сентября), "Челси" (14 сентября) и "Рубина" (20 сентября).

В текущем сезоне Караваев сыграл за "Челси" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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