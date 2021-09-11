"Зенит" теряет Караваева
Фото инстаграм Вячеслава Караваева
Фланговый защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев выбыл из строя из-за травмы.
По информации "СЭ", футболист получил повреждение в расположении сборной России.
Из-за проблем со здоровьем фулбек пропустит матчи "сине-бело-голубых" против "Ахмата" (11 сентября), "Челси" (14 сентября) и "Рубина" (20 сентября).
В текущем сезоне Караваев сыграл за "Челси" 7 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Данни верит в выход "Зенита" в плей-офф ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Милане" отрицают интерес к Азмуну
-
"Зенит" теряет Караваева
-
Онопко спровоцировал потасовку в матче Кубка Легенд
-
Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отмену санкций в отношении Малкома и Клаудиньо
-
"Челси" готов совершить обмен игроками с "Баварией"
-
Гвардиола отказался от Фати: названа причина
-
Агент Зайнутдинова отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из ЦСКА
-
Три европейских топ-клуба поспорят за хавбека "Лестера" Тилеманса
-
"Барселона" интересуется одним из лидеров "Милана"
-
Месси, Неймар и ещё 10 игроков ПСЖ пропустят матч с "Клермоном"
-
В "Сан-Паулу" подтвердили уход Дани Алвеса
-
Сборная Турции осталась без главного тренера
-
"Севилья" нацелилась на форварда "Зенита"
-
Максименко высказался о возможном переходе из "Спартака" в "Зенит"
-
У Серхио Рамоса рецидив мышечной травмы. Он так и не дебютировал за ПСЖ
-
Брозович летом мог оказаться в "Барселоне"
-
Малкому и Клаудиньо разрешили играть за "Зенит" в ближайших матчах
-
Гвардиола хочет видеть в "Манчестер Сити" одного из лидеров "Реала"
-
"Вот дерьмо": "Барселона" показала реакцию Деста на новую форму