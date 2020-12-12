"Зенит" теряет Кержакова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что вратарь петербургского клуба Михаил Кержаков выбыл из строя из-за травмы.

"К сожалению, Миша Кержаков получил серьезное повреждение вчера на тренировке. Естественно, сейчас Лунев наш основной вратарь. К нашему счастью, самого страшного удалось избежать. Кержаков вчера прошел обследование, сделали МРТ. Сустав цел, отделался повреждением мышечным. Не так это страшно. Но матч пропустит следующий, конечно", - сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 33-летний Кержаков провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах и пропустил 26 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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