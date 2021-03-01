"Зенит" теряет Кержакова

Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков пропустит четыре недели из-за травмы, сообщается на официальном сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Эту травму он получил в матче 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2), выбивая мяч от ворот. Голкипер пропустит матчи РПЛ с "Рубином", "Ахматом" и ЦСКА.

В нынешнем сезоне 34-летний Кержаков провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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