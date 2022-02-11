"Зенит" теряет Ловрена перед противостоянием с "Бетисом" в Лиге Европы

Фото твиттер Деяна Ловрена

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен выбыл из строя из-за травмы, сообщает "Матч ТВ".

Степень серьёзности повреждения 32-летнего футболиста пока неизвестна, однако хорват передвигается с помощью костылей.

"Сине-бело-голубые" потеряли основного игрока в преддверии противостояния с "Бетисом" в Лиге Европы (17 и 24 февраля).

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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