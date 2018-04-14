"Зенит" теряет Лунева

Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунев травмировался во время матча 26-го тура чемпионата России против "Анжи".

26-летний страж ворот получил повреждение бедра и был заменён на 77-й минуте на Юрия Лодыгина.

"Думаю, он выбыл до конца чемпионата. У него довольно серьёзная травма" - прокомментировал ситуацию главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

В этом сезоне Лунев сыграл за "Зенит" 31 матч, в которых пропустил 20 голов. | http://soccernews.ru