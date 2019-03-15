"Зенит" теряет Лунева перед битвой со "Спартаком"

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"Зенит" теряет Лунева перед битвой со "Спартаком"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев травмировался в игре 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".

Сообщается, что вратарь травмировал бедро при выбивании мяча. На 64-й минуте его сменил Михаил Кержаков.

Пока неизвестно сколько времени уйдет на восстановление. Напомним, что 17 марта "Зенит" ожидает выездной матч против "Спартака".

В этом сезоне Лунев провел 32 матча, из них в 11 он отстоял на ноль.

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