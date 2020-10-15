"Зенит" теряет Малкома

Вингер питерского "Зенита" Малком выбыл из строя во время международной паузы.

Как сообщает Metaratings, 23-летний футболист получил травму, характер которой не разглашается.

Из-за повреждения бразилец точно пропустит субботний матч с "Сочи", а также может не сыграть с "Брюгге" в Лиге Чемпионов во вторник.

В текущем сезоне Малком провёл за "Зенит" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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