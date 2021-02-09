"Зенит" теряет Малкома
Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Футболист получил повреждение в товарищеском матче против сборной Иордании и был заменен в начале второго тайма. В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 23-летний Малком провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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