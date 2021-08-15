"Зенит" теряет Малкома

Фото: сайт "Зенита"

Нападающий "Зенита" Малком получил повреждение в матче с "Локомотивом" (1:1).

Наставник команды Сергей Семак сообщил, что у бразильца диагностировано сотрясение мозга.

Эпизод с травмой Малкома произошел в середине второго тайма. Защитник "Локомотива" Магкеев ударил его ногой по голове.

Напомним, что ранее Малком стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

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