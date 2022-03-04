"Зенит" теряет Одоевского
Фото твиттер "Зенита"
Голкипер питерского "Зенита" Даниил Одоевский травмировался в преддверии кубкового матча против "КАМАЗа" (6:0).
19-летний футболист получил повреждение на разминке перед игрой.
"Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьёзно. Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем", - сказал после встречи главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
В текущем сезоне Одоевский сыграл за "Зенит" 2 матча, в которых пропустил 2 гола.
Не пропустите: Семак прокомментировал информацию о желании Ловрена покинуть "Зенит". | http://soccernews.ru
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