"Зенит" теряет Одоевского

Фото твиттер "Зенита"

Голкипер питерского "Зенита" Даниил Одоевский травмировался в преддверии кубкового матча против "КАМАЗа" (6:0).

19-летний футболист получил повреждение на разминке перед игрой.

"Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьёзно. Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем", - сказал после встречи главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

В текущем сезоне Одоевский сыграл за "Зенит" 2 матча, в которых пропустил 2 гола.

Не пропустите: Семак прокомментировал информацию о желании Ловрена покинуть "Зенит". | http://soccernews.ru