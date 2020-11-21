"Зенит" теряет Оздоева

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев испытывает проблемы со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

По этой причине 28-летний футболист не принимает участие в матче с "Ахматом", который идёт прямо сейчас в Грозном.

Отмечается, что хавбек вернулся с повреждением из расположения сборной России.

В текущем сезоне Оздоев сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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