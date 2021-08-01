"Зенит" теряет Рацикого

Фото: инстаграм Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий получил травму в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (4:2). В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование.

"Ракицкого заменили по причине травмы. Посмотрим, надеюсь, что ничего серьезного нет", – приводит слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 31-летний Ракицкий провел за "Зенит" три матча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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