"Зенит" теряет трёх футболистов стартового состава

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками в своей команде.

Тренер подтвердил, что "сине-бело-голубые" по итогам матча Лиги Чемпионов с "Челси" (3:3) потерял трёх футболистов стартового состава - Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Вендела.

"Замена Ракицкого связана с состоянием его здоровья. Хотели в перерыве, но поговорили с ним, он сказал, что чуть-чуть начнёт и потом посмотрим по состоянию. Азмун - посмотрим, насколько серьёзно повреждение. Узнаем завтра-послезавтра. Вендел - такой же вопрос, у него спазмировалась мышца. Если нет повреждения, вопрос, сколько займёт восстановление", - заявил Семак.

В воскресенье "Зенит проведёт заключительный матч в этом году - против "Динамо" в Москве. В поединке на "ВТБ Арене" определится зимний чемпион РПЛ.

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