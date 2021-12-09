"Зенит" теряет трёх футболистов стартового состава
Фото твиттер "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками в своей команде.
Тренер подтвердил, что "сине-бело-голубые" по итогам матча Лиги Чемпионов с "Челси" (3:3) потерял трёх футболистов стартового состава - Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Вендела.
"Замена Ракицкого связана с состоянием его здоровья. Хотели в перерыве, но поговорили с ним, он сказал, что чуть-чуть начнёт и потом посмотрим по состоянию. Азмун - посмотрим, насколько серьёзно повреждение. Узнаем завтра-послезавтра. Вендел - такой же вопрос, у него спазмировалась мышца. Если нет повреждения, вопрос, сколько займёт восстановление", - заявил Семак.
В воскресенье "Зенит проведёт заключительный матч в этом году - против "Динамо" в Москве. В поединке на "ВТБ Арене" определится зимний чемпион РПЛ.
Не пропустите: Семак прокомментировал результат матча с "Челси". | http://soccernews.ru
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