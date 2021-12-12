"Зенит" теряет Вендела и Малкома

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Бразильские полузащитники петербургского "Зенита" Вендел и Малком выбыли из строя из-за травм.

Оба футболиста получили повреждения в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:1). В ближайшее время бразильцы пройдут медицинские обследования, которые определят степень серьезности травм и сроки их восстановления.

В нынешнем сезоне 24-летний Малком провел 20 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. На счету 24-летнего Вендела четыре забитых мяча и две голевые передачи в 24 поединках.

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