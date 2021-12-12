"Зенит" теряет Вендела и Малкома
Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен
Бразильские полузащитники петербургского "Зенита" Вендел и Малком выбыли из строя из-за травм.
Оба футболиста получили повреждения в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:1). В ближайшее время бразильцы пройдут медицинские обследования, которые определят степень серьезности травм и сроки их восстановления.
В нынешнем сезоне 24-летний Малком провел 20 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. На счету 24-летнего Вендела четыре забитых мяча и две голевые передачи в 24 поединках.
Не пропустите: Семак высказался о возможном уходе Азмуна. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в Ла Лиге
-
"Наполи" сенсационно проиграл "Эмполи" в Серии А
-
"Сассуоло" обыграл "Лацио" в чемпионате Италии
-
Феерия "РБ Лейпциг", победа "Баварии", потеря Дортмунда: результаты 15-го тура Бундеслиги
-
Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ
-
"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче Бундеслиги
-
"Кристал Пэлас" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
-
Роналду может вернуться в "Реал"
-
"Марсель" победил "Страсбур" в матче Лиги 1
-
"Локомотив" победил "Уфу" в матче РПЛ
-
"Краснодар" не смог победить "Нижний Новгород" в РПЛ
-
"Аякс" неожиданно проиграл АЗ в чемпионате Нидерландов
-
"Зенит" теряет Вендела и Малкома
-
1
"Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги
-
Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины
-
Дзюба объяснил свою поездку на Мальдивы перед матчем с "Динамо"
-
"Гройтер Фюрт" впервые победил в Бундеслиге
-
"Аталанта" Миранчука обыграла "Верону" в Серии А
-
"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ
-
Украинские фанаты напали на автобус одесского "Черноморца" (видео)