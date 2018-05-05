"Зенит" теряет Жиркова и Смольникова

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"Зенит" теряет Жиркова и Смольникова

Два игрока "Зенита" - Игорь Смольников и Юрий Жирков - травмировались в матче 29-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Оба футболиста из-за повреждений не сумели продолжить игру и были заменены во втором тайме. Сроки их восстановления станут известны после прохождения медобследования.

29-летний Смольников сыграл в этом сезоне за "Зенит" 28 матчей, результативными действиями не отличался. В активе 34-летнего Жиркова 24 игры и 1 гол. | http://soccernews.ru

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