"Зенит" – "Тосно" – 5:0 (обзор)

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"Зенит" – "Тосно" – 5:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тосно" (5:0).

Видео: "Зенит" – "Тосно".

Не пропустите: "Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно".  http://soccernews.ru

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"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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