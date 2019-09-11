"Зенит" традиционно поприветствовал новичков Караваева и Осорио (видео)

Игроки "Зенита" устроили традиционный "тоннель новичков" для защитников Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.

Из-за перерыва на матчи сборных новобранцы "сине-бело-голубых" только сейчас прибыли в расположение клуба.

Un túnel de bienvenida para Vyacheslav Karavaev y Yordan Osorio #VamosZenit pic.twitter.com/AngWPWD3Yn — FC Zenit en Español (@es_fczenit) September 11, 2019

Напомним, что "Зенит" купил Караваева у "Витесса", а Осорио присоединился к питерцам на правах аренды, его трансфер принадлежит "Порту".

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