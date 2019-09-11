"Зенит" традиционно поприветствовал новичков Караваева и Осорио (видео)

Теги зенит санкт-петербургвячеслав караваевйордан осорио

"Зенит" традиционно поприветствовал новичков Караваева и Осорио (видео)

Игроки "Зенита" устроили традиционный "тоннель новичков" для защитников Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.

Из-за перерыва на матчи сборных новобранцы "сине-бело-голубых" только сейчас прибыли в расположение клуба.

Напомним, что "Зенит" купил Караваева у "Витесса", а Осорио присоединился к питерцам на правах аренды, его трансфер принадлежит "Порту".

Не пропустите: "Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем". | http://soccernews.ru
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