"Зенит" требует за Эрнани пять миллионов евро

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"Зенит" требует за Эрнани пять миллионов евро

Питерский "Зенит" готов расстаться этим летом с полузащитником Эрнани, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что "сине-бело-голубые" требуют за 23-летнего бразильца пять миллионов евро.

Главным претендентом на Эрнани считается "Сент-Этьен", впрочем, французский клуб больше склоняется к варианту с арендой.

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