"Зенит" требует за Эрнани пять миллионов евро
Питерский "Зенит" готов расстаться этим летом с полузащитником Эрнани, сообщают российские СМИ.
Отмечается, что "сине-бело-голубые" требуют за 23-летнего бразильца пять миллионов евро.
Главным претендентом на Эрнани считается "Сент-Этьен", впрочем, французский клуб больше склоняется к варианту с арендой.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Ахмат
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