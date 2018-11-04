"Зенит" удержал победу над "Ахматом"

В рамках 13-го тура РПЛ "Зенит" переиграл "Ахмат". Трудная победа досталась подопечным Семака. "Ахмат" доставил много проблем хозяевам, однако с помощью гола Клаудио Маркизио "Зенит" добыл важных три очка. "Зенит" укрепился в роли лидера чемпионата, увеличив отрыв от "Локомотива" до 7 очков.

"Зенит" - "Ахмат" 1:0

Гол: Маркизио (пен), 32 - 1:0

"Зенит": Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Маркизио (Ерохин, 62), Паредес, Кузяев, Мак (Дриусси, 62), Шатов, Дзюба.

"Ахмат": Городов, Анхель, Мохаммади, Плиев, Семенов, Иванов, Исмаэл, Думбия, Раванелли, Митришев (Балай, 78), Уциев.

Предупреждения: Раванелли (20), Паредес (69), Ерохин (79).

Удаление: Паредес (83).

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