"Зенит" удержал победу над ЦСКА

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"Зенит" удержал победу над ЦСКАФото: Твиттер "Зенита"

В рамках 23-го тура РПЛ "Зенит" добыл победу над ЦСКА, а "Ахмат" обыграл тульский "Арсенал".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Спартак" на 7 очков. ЦСКА остается третьим.

ЦСКА - "Зенит" 2:3

Голы: Рондон, 28 - 1:0, Дзюба, 33 - 1:1, Вендел, 50 - 1:2, Вендел, 77 - 1:3, Влашич (пен), 90 - 2:3

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Магнуссон, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Ахметов, Влашич, Обляков (Бохинен, 67), Кучаев (Марадишвили, 67), Эджуке, Рондон (Чалов, 84).

"Зенит": Лунев, Ракицкий (Чистяков, 85), Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Оздоев (Мостовой, 78), Барриос, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).

Удаление: Ахметов (53).


"Ахмат" - "Арсенал" Тула 2:0

Голы: Семенов, 33 - 1:0, Ильин, 47 - 2:0

"Ахмат": Гудиев, Быстров (Янку, 53), Богосовац, Ненахов, Семенов, Швец (Анхель, 53), Исмаэл, Тимофеев, Харин (Альмаши, 71), Пуцко, Ильин (Адуев, 89).

"Арсенал" Тула: Шамов, Григалава, Сокол (Горбатенко, 73), Рассказов, Ткачев, Ломовицкий (Луценко, 46), Костадинов, Пантелеев, Чаушич (Кангва, 73), Хлусевич (Коновалов, 40), Джорджевич (Кангва, 59).

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