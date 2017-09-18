"Зенит" - "Уфа" - 3:0 (обзор)

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"Зенит" - "Уфа" - 3:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 10 24
2 Краснодар 10 21
3 Локомотив Москва 10 20
4 ЦСКА Москва 10 19
5 Ростов 10 16
6 Рубин 10 14
7 Ахмат 10 14
8 Спартак Москва 10 13
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Уфа 10 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 10 9
14 СКА Хабаровск 10 8
15 Амкар 10 8
16 Анжи 10 7
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