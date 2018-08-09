"Зенит" уничтожен в Минске: "Динамо" громит команду Семака

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"Зенит" уничтожен в Минске: "Динамо" громит команду Семака

Новый еврокубковый сезон питерский "Зенит" начинал в Минске в рамках выездного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против местного "Динамо". В столицу Беларусь команда Сергея Семака отправилась без некоторых игроков основы. В частности, в составе делегации "сине-бело-голубых" отсутствовали Мак, Паредес и Дзюба. По всей видимости, наставник "Зенита" дал им возможность отдохнуть перед следующей игрой российской Премьер-лиги. Добывать результат была возложена задача на футболистов, нерегулярно попадающих в состав. В частности, с первых минут на поле появились Лодыгин, Анюков, Краневиттер и Эрнани. Чистого же нападающего вышел играть Дриусси, а вот Заболотный неожиданно остался в запасе.

Стоит отметить, что в Минск прибыла солидная торсида болельщиков "Зенита". Они неистово начали поддерживать команду со стартового свистка, порой перекрикивая местных любителей футбола. Вот только время шло, а питерцы никак не могли найти свою игру, и тогда за дело взялись хозяева.

Пристрелка динамовцев началась с опасного удара Хващинского. На 9-й минуте форвард минчан замыкал фланговый навес, однако мяч прошел в стороне от ворот. А уже в следующей атаке заработало "Динамо" стандарт недалеко от правого угла штрафной гостей. К мячу подошел Николич и вместо навеса в район вратарской, отправил мяч в ближний угол. Лодыгин, по всей видимости, не ожидал такого розыгрыша и позволил сфере влететь в сетку – 1:0.

Казалось бы, пропущенный гол должен привести в чувства игроков "Зенита". Однако их попытки создать что-либо у ворот Горбунова всякий раз терпели крах. А вот хозяева поля напротив, поймали кураж. Тот же Хващинский не упускал ни единой возможности бить по воротам и в итоге Владимир добился своего. В ходе розыгрыша углового и последующей подачи в штрафную питерцев сначала Иванов пытался пробить ножницами, но мяч отлетел в сторону Хващинского, который слету положил мяч в ближний угол – 2:0.

Вот теперь уже запахло жареным для команды Сергея Семака, которая никак не могла понять: как же играть с этим "Динамо". А хозяева тем временем соорудили третий мяч, отправив питерцев в глубокий нокдаун. Николич подал с углового, а Галович кивком головы подрезал мяч в дальний угол – 3:0. Невероятно!

Немудрено, что в перерыве Сергей Семак произвел сразу две замены, выпустив исправлять ситуацию Ерохина и Заболотного. Питерцы устремились вперед, стараясь держать мяч под контролем. Динамовцы вполне осознанно отдали инициативу, позволяя гостям строить атаки в середине поля, но не более.

Как оказалось, пиком опасных действий "Зенита" стала атака на 56-й минуте. Заработали гости стандарт слева от чужой штрафной, в ходе розыгрыша которого попытался Шатов коварным ударом застать врасплох Горбунова, но голкипер "Динамо" был начеку.  

В свою очередь, команда Сергея Гуренко не отказывалась атаковать, когда появлялся реальный шанс для этого. Так редкий выпад белорусского клуба в середине тайма увенчался успехом. А помог хозяевам поля в этом защитник питерцев Мевля, который, пытаясь вынести мяч из штрафной, выложил сферу на ногу Николичу. А тот вложил в удар всю свою силу – 4:0.            

Отойти от такого "контрольного" выстрела питерцы уже не смогли. Конечно, игроки "Зенита" до последнего пытались изменить ход матча, но уж очень успешно минчане играли в обороне, заслуженно отпраздновав итоговую победу.

Через неделю команды сыграют ответный поединок в Санкт-Петербурге. Но уже сейчас понятно, что шансов на проход дальше у питерцев практически нет. Это какое же нужно совершить чудо подопечным Сергея Семака, чтобы выйти в раунд плей-офф?  

"Динамо" Минск – "Зенит" – 4:0

Голы: Николич, 12 – 1:0. Хващинский, 32 – 2:0. Галович, 41 – 3:0. Николич, 67 – 4:0.

"Динамо": Горбунов, Бегунов, Швецов, Галович, Шитов, Яхая, Иванов (Гуренко, 82), Николич (Макась, 79), Роша, Корзун, Хващинский (Капленко, 61).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Краневиттер (Оздоев, 83), Кузяев, Ригони (Ерохин, 46), Шатов, Эрнани, Дриусси (Заболотный, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Динамо" Минск – "Зенит" – 4:0 (обзор)

Комментарии
Толик

Долпоепы!!!

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Зенден

"За пару часов до старта матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" болельщики клуба из Санкт-Петербурга решили устроить шествие по одной из столичных улиц. Среди кричалок гостей была и такая, которая включала слова: "Мусора — дебилы, а ваш клуб — г*вно". Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/302627" Да уж, приехали гости из культурной столицы.

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Пьянь

Изнасилование недоклуба.

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Strateg

Бабах!

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Зенден

Охохо! Вот это да, четкую оплеуху отвесили наши питерским мешкам! Браво Динамо! МОЛОДЦЫ!

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