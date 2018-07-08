"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
"Зенит" в товарищеском матче разгромил "Динамо". Дублем отметился Лука Джорджевич, еще по мячу на счету Эрнани, Роберта Мака и Ильи Скроботова.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 5:0 (1:0)
Голы: Эрнани, 39 - 1:0, Джорджевич, 66 - 2:0, Мак, 81 - 3:0, Джорджевич, 84 - 4:0, Скроботов, 88 - 5:0.
"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Цаллагов, 60), Нету (Скроботов, 76), Мевля (Каккоев, 82), Чернов (Набиуллин, 61), Ригони (Мак, 61), Краневиттер (Нобоа, 61), Оздоев, Эрнани (Юсупов, 59), Полоз (Шатов, 60), Заболотный (Джорджевич, 57).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич (Осипенко, 58), Морозов (Темников, 64), Соснин (Москвичев, 46), Хольмен, Тетте (Зотов, 68), Панченко (Обольский, 67), Рауш (Грулев, 58), Луценко (Марков, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13