"Зенит" уничтожил "Мальме" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на своем поле разгромил шведский "Мальме" со счетом 4:0.

Победу россиянам принесли голы Клаудиньо Родригеса, Далера Кузяева, Алексея Сутормина и Вендела. Стоит отметить, что гости почти тайм играли вдесятером из-за удаления Анела Ахмедходжича.

"Зенит" Россия – "Мальме" Швеция - 4:0 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 9 - 1:0, Кузяев, 49 - 2:0, Сутормин, 80 - 3:0, Вендел, 90+4 - 4:0

"Зенит": Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос (Круговой, 84), Сутормин (Кравцов, 84), Кузяев (Азмун, 76), Вендел, Дзюба (Мостовой, 84), Малком, Клаудиньо (Ерохин, 75).

"Мальме": Далин, Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет, Кристиансен, Ракип (Ольссон, 55), Инносент (Пенья, 62), Бирманчевич, Чолак (Абубакари, 63).

Удаление: Ахмедходжич (53).

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