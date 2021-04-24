"Зенит" уничтожил "Ротор"

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"Зенит" уничтожил "Ротор"Фото: twitter.com/zenit

В рамках 27-го тура РПЛ "Зенит" разгромил "Ротор".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 9 очков.

"Зенит" - "Ротор" 6:0

Голы: Кверквелия (аг), 45 - 1:0, Малком, 56 - 2:0, Мостовой, 65 - 3:0, Дзюба, 75 - 4:0, Ерохин, 77 - 5:0, Сутормин, 87 - 6:0

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Чистяков (Кравцов, 76; Хотулев, 83), Ракицкий (Круговой, 61), Вендел, Мостовой, Барриос (Оздоев, 61), Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба (Ерохин, 76).

"Ротор": Чондрич, Серченков, Кверквелия, Байрыев, Давиташвили, Песегов, Жигулев, Алейник, Кипиани, Муллин (Вершков, 68), Щеткин (Медведь, 79).

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