"Зенит" уничтожил "Уфу" благодаря хет-трику Дзюбы и дублю Азмуна

В рамках 9-го тура РПЛ питерский "Зенит" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Уфе" со счётом 6:0.

Хет-трик в свой актив записал Артём Дзюба, дубль оформил Сердар Азмун, ещё один гол на счету Алексея Сутормина.

Набрав три очка, "сине-бело-голубые" догнали лидирующий "Спартак", башкирцы остались на 14-м месте.

"Зенит" – "Уфа" - 6:0

Голы: 1:0 – 24 Азмун, 2:0 – 32, пенальти Дзюба, 3:0 – 61 Азмун, 4:0 – 72 Дзюба, 5:0 – 88 Дзюба, 6:0 – 90+2 Сутормин.

"Зенит": Кержаков, Ловрен (Прохин, 46), Ракицкий (Сутормин, 80), Дуглас Сантос, Караваев, Оздоев, Ерохин, Барриос (Мусаев, 64), Малком (Жирков, 52), Азмун (Мостовой, 79), Дзюба.

"Уфа": Беленов, Неделчару, Сухов (Алиев, 41), Никитин, Йокич, Голубев (Безденежных, 46), Камилов (Данченко, 63), Фольмер (Сысуев, 46), Карп, Табидзе, Бизяк (Агаларов, 67).

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