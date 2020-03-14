"Зенит" уничтожил "Урал", забив семь голов в матче РПЛ
В матче 22-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" на своем поле разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1. В составе хозяев хет-триком отметился Сердар Азмун, дубль сделал Артем Дзюба, еще по голу на счету Малкома и Себастьяна Дриусси. У гостей единственный гол забил Андрей Панюков.
"Зенит" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя на девять очков. "Урал" остался на 10-й позиции.
"Зенит" – "Урал" - 7:1 (4:0)
Голы: Азмун, 8 - 1:0, Дзюба, 12 - 2:0, Азмун, 15 - 3:0, Малком, 27 - 4:0, Азмун, 61 - 5:0, Панюков, 65 (с пенальти) - 5:1, Дриусси, 69 - 6:1, Дзюба, 72 (с пенальти) - 7:1
"Зенит": Лунев, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 46), Малком, Оздоев (Шамкин, 73), Караваев, Азмун, Дзюба, Дриусси.
"Урал": Годзюр, Калинин, Мамин, Вилюш (Поляков, 46), Кулаков, Егорычев, Бикфалви, Ефремов (Юсупов, 55), Димитров (Шаболин, 67), Аугустыняк, Панюков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Оренбург
|22
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|22
|20