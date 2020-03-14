"Зенит" уничтожил "Урал", забив семь голов в матче РПЛ

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"Зенит" уничтожил "Урал", забив семь голов в матче РПЛ

В матче 22-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" на своем поле разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1. В составе хозяев хет-триком отметился Сердар Азмун, дубль сделал Артем Дзюба, еще по голу на счету Малкома и Себастьяна Дриусси. У гостей единственный гол забил Андрей Панюков.

"Зенит" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя на девять очков. "Урал" остался на 10-й позиции.

"Зенит" – "Урал" - 7:1 (4:0)
Голы: Азмун, 8 - 1:0, Дзюба, 12 - 2:0, Азмун, 15 - 3:0, Малком, 27 - 4:0, Азмун, 61 - 5:0, Панюков, 65 (с пенальти) - 5:1, Дриусси, 69 - 6:1, Дзюба, 72 (с пенальти) - 7:1

"Зенит": Лунев, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 46), Малком, Оздоев (Шамкин, 73), Караваев, Азмун, Дзюба, Дриусси.

"Урал": Годзюр, Калинин, Мамин, Вилюш (Поляков, 46), Кулаков, Егорычев, Бикфалви, Ефремов (Юсупов, 55), Димитров (Шаболин, 67), Аугустыняк, Панюков.

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